Benevento | nove arresti per detenzione e spaccio di droga

Cronaca di Benevento: un blitz dei Carabinieri ha portato all'arresto di 9 persone per illecita detenzione e spaccio di droga. nove arresti per droga a Benevento. I Carabinieri del capoluogo sannita, con l'ausilio di unità cinofile, ha dato esecuzione a nove ordinanze di custodia cautelare in carcere messe dal Giudice per le indagini preliminari all'esito …

