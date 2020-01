Asl Roma1: consultorio via Silveri riaprirà con identici servizi e personale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – “Cosi’ come condiviso con la Regione Lazio e con il Laboratorio di Quartiere San Pietro – Cavalleggeri, il 13 gennaio riapriranno le attivita’ consultoriali in via Silveri 8. Il personale che operera’ presso il consultorio Familiare e’ il medesimo che prestava precedentemente servizio presso la struttura. Il presidio di via Silveri e’ sede anche del servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Eta’ Evolutiva (Tsrmee) con cui le attivita’ consultoriali si integreranno, coprendo cosi’ un’area di bisogni della salute della donna e del bambino piu’ ampia”. “Nella individuazione dei locali e degli spazi necessari alla riapertura si e’ tenuto conto di quanto previsto dal Dca n. 8/2011 che indica i requisiti minimi strutturali e, a tal fine, nelle ultime settimane sono stati effettuati ... Leggi la notizia su romadailynews

