Ambra Angiolini, una madre moderna: “La maternità è guardare i figli di spalle” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ambra Angiolini, nel corso di una recente intervista al settimanale Grazia, si è raccontata parlando di sé e dei due figli avuti dall’ex marito, il cantante Francesco Renga. Ambra Angiolini, giovanissima stella della tv Romana classe ’77, Ambra Angiolini ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo in tenerissima età, raggiungendo da adolescente il successo e la fama grazie al programma Non è la Rai. Il programma serale di Canale 5 è stato un trampolino di lancio per una carriera non solo televisiva ma anche musicale, cinematografica, radiofonica e, in tempi più recenti, anche teatrale. Nonostante ciò Ambra ha sempre mantenuto la semplicità e la schiettezza che l’hanno sempre contraddistinta. Lei, terza di tre figli, con padre operaio e madre contabile, ha sempre sognato la maternità. Come racconta nell’intervista: “Fin da ragazzina sognavo di diventare mamma. Nei diari ... Leggi la notizia su thesocialpost

zazoomnews : Ambra Angiolini conosce tutti gli amici dei suoi figli li ha abituati da piccoli (Foto) - #Ambra #Angiolini… - GrossetoNotizie : “Il nodo”: Ambra Angiolini in scena al Teatro Fonderia Leopolda - 100per100eventi : ?? Lunedì 13 gennaio, alle ore 21:15, il Teatro Fonderia Leopolda ospita 'Il Nodo', di Johnna Adams, con Ambra Angio… -