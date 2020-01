Allan: «Voi non vedete gli allenamenti. Abbiamo tutti i tacchetti alti, può succedere» (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’intervista di Allan a Radio Kiss Kiss Napoli, tratta da tuttonapoli.net Bisogna ripartire, il Napoli ha grande qualità. “La partita contro l’Inter è stata diversa da quelle con Parma e Sassuolo, la prestazione è stata buona ed Abbiamo creato tanto. Siamo in un periodo particolare, dobbiamo cercare di rimediare quando ci saranno altre occasioni. Stiamo lavorando con tanta voglia ed entusiasmo per uscire da questo momento difficile”. Il Napoli ha bisogno di una scossa. “Questa squadra non è di questa classifica attuale. Solo con il lavoro e l’entusiasmo, le prestazioni ed i risultati che vogliamo fare il prima possibile per uscire e stare dove meritiamo. Siamo una squadra forte, lo trasmetteremo piano piano in campo e ritroveremo una striscia di vittorie”. Serve solo una scintilla. “Le persone o voi non vedete gli allenamenti, ma stiamo ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Allan: «Voi non vedete gli allenamenti. Abbiamo tutti i tacchetti alti, può succedere» A Kiss Kiss Napoli: «Gattus… - BenJiDoGood : @marcelloborbone @Probabl61240857 Allan chi era? KK chi era? Higuain era lo scarto degli scarti. Jorginho? Callejon… - calciomercatoit : ??#8gennaio Tanti auguri ad #Allan, centrocampista del #Napoli, che compie oggi 29 anni! Quanto vale oggi secondo… -