52 posti da visitare assolutamente nel 2020, secondo il New York Times (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 2020 porta con sé nuovi luoghi da esplorare: ma da dove cominciare? Il New York Times ha pubblicato una lista dei 52 posti da non perdere nel nuovo anno. Tra le mete da visitare assolutamente anche tre italiane, che si classificano rispettivamente al settimo e al 37esimo e al 51esimo posto: si tratta della Sicilia, del Molise e di Urbino. In vetta alla classifica c’è, invece, Washington, una città che pullula di teatri, ristoranti stellati e culture diverse, “il luogo in cui - scrive il NYT - tutti gli americani riflettono su un’identità condivisa”. Al secondo posto si posizionano le Isole Vergini Britanniche, devastate dagli uragani ma ricostruite lentamente nel rispetto dell’ecosistema. Terza classificata Rurrenabaque, in Bolivia, un vero e proprio paradiso terrestre con aree protette in cui i visitatori potranno ammirare ... Leggi la notizia su huffingtonpost

