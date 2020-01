Una suora prova a strattonare Papa Francesco: “Basta che non mordi” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Papa Francesco ironizza sull’episodio del 31 dicembre, quando una donna lo aveva strattonato e lui aveva perso la pazienza. Con gli schiaffi sulla mano della fedele asiatica, il Pontefice aveva destato scalpore in tutta Italia. Ma poco tempo dopo, nella celebrazione seguente, si era subito scusato per aver dato “il cattivo esempio”. Di nuovo, però, il siparietto si ripete: una suora africana ha tentato di strattonare Papa Francesco da dietro le transenne in piazza San Pietro. Questa volta, però, il Pontefice ha puntato sull’ironia. Papa Francesco e la suora africana Stando dietro alle transenne una suora africana ha provato a strattonare, di nuovo, Papa Francesco: il Pontefice ha reagito con ironia. “Ho paura! – ha detto alla donna -. Tu mordi! Io ti do il bacio ma tu stai tranquilla, non mordere!”. Subito dopo l’abbraccio tra i due ha ... Leggi la notizia su notizie

