Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 08:10 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento Vi ascolto da Francesco Vitale l’iran ha lanciato nella notte la feroce vendetta come l’ha chiamata la guardia rivoluzionaria contro gli Stati Uniti secondo un primo bilancio non ancora ufficiale ci sarebbero almeno 80 morti decine di missili sono stati lanciati contro le basi irachene che ospitano militari statunitensi quella di al-asad e chiodi erbil dove è presente anche il contingente italiano i militari sono stati messi in sicurezza e non sarebbero tutti inglesi l’attacco dell’Iran avvenuto nello stesso orario della morte del generale soleimani crollano le borse asiatiche mentre continua la corsa rialzo del petrolio a tutto bene comincia così tutte del presidente americano Trump dopo l’attacco dell’Iran il Tycoon che in serata ha riunito per qualche ... Leggi la notizia su romadailynews

