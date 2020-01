Stuprata e uccisa sul bus in india, condannati a morte gli stupratori (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Verranno condannati a morte i 4 stupratori a processo per la violenza sessuale, l’aggressione e l’omicidio di Yioti Singh, la 23enne morta a Nuova Degli nel 2012. Le efferatezze compiute sulla ragazza avevano smosso un intero paese ed avevano portato alla luce una volta per tutte il problema della cultura dello stupro in india. Il caso che scosse il mondo Yioti Singh, la sera del 16 dicembre 2012, si trovava su un bus a Nuova Degli alle 9 di sera. Era in compagnia di un amico, con il quale era andata al cinema a vedere Vita di Pi. Sull’autobus un gruppo di 5 uomini l’aveva avvicinata con l’intenzione di stuprarla: l’amico che aveva tentato di difenderla era stato massacrato di botte, mentre lei -che a sua volta aveva provato a difendersi- era stata picchiata brutalmente, Stuprata dai 5 uomini e sodomizzata con una sbarra di metallo. I corpi tumefatti di Yioti e del suo amico ... Leggi la notizia su thesocialpost

