Rodrigo Alves oggi, da Ken a Barbie: «Finalmente posso dire al mondo che sono una ragazza» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non sono bastate le 58 operazioni già subite nel corso della vita: Rodrigo Alves, noto come il Ken umano, ha deciso ora di diventare Barbie. “Non un capriccio”, giura, ma “un disturbo dismorfico di genere” che gli è stato diagnosticato e per il quale – dice – “mi è stata data la possibilità di iniziare le cure appropriate per la transizione”. Una decisione non semplice per la quale l’ospite di tante trasmissioni d’ursiane spera “solo che le persone possano accettarmi come donna e non giudicarmi o ridicolizzarmi”. L’annuncio del nuovo cambiamento giunge sulle pagine del Daily Mirror, dove Rodrigo confessa la sua vera essenza. Rodrigo Alves oggi, da Ken a Barbie: “Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo, mentivo a me stessa” “sono conosciuta come Ken, – ha affermato Alves, parlando ormai al femminile – ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È ... Leggi la notizia su urbanpost

