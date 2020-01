Regione Lazio: emergenze socio-assistenziali, 1 milioni per Comuni piccoli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – In arrivo dalla Regione Lazio 1 milione di euro per le emergenze socio-assistenziali a favore dei piccoli Comuni. Le risorse sono riservate a finanziare interventi che rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni in ambito locale, previsti nei piani di zona. Beneficiari della misura sono gli enti sotto i 2mila abitanti che, in base ai dati Istat, nel Lazio ammontano a 162: ad ognuno e’ stata assegnata una quota fissa di 2 mila euro e una variabile in base alla popoLazione residente. Le risorse stanziate serviranno per azioni quali l’inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di persone con handicap gravi, non autosufficienti o anziani; il sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di disagio; la tutela della gravidanza e della salute del minore. “La giunta Zingaretti- commenta l’assessore alle Politiche sociali, ... Leggi la notizia su romadailynews

