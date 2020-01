Raid Iran:Tokyo crolla,su oro e greggio

Tokyo crolla in seguito alle notizie dell'attacco Iraniano contro le basi irachene al-Asad e Erbil che ospitano militari statunitensi. Il Nikkei ha fatto segnare un -2,4% circa 30 minuti dopo l'apertura. Intanto anche il prezzo del petrolio è salito del 4,5% dopo l'attacco missilistico sferrato dall'Iran. Il Wti ha guadagnato il 4,53% arrivando a 65,54 dollari al barile. Anche l'oro schizza sui massimi dal 2013:la quotazione ha raggiunto 1.606,10 dollari all'oncia, in crescita del 2%.(Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Borsa diin seguito alle notizie dell'attaccoiano contro le basi irachene al-Asad e Erbil che ospitano militari statunitensi. Il Nikkei ha fatto segnare un -2,4% circa 30 minuti dopo l'apertura. Intanto anche il prezzo del petrolio è salito del 4,5% dopo l'attacco missilistico sferrato dall'. Il Wti ha guadagnato il 4,53% arrivando a 65,54 dollari al barile. Anche l'oro schizza sui massimi dal 2013:la quotazione ha raggiunto 1.606,10 dollari all'oncia, in crescita del 2%.(Di mercoledì 8 gennaio 2020)

