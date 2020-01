Paola Di Benedetto: "Il Gf Vip non metterà in crisi la mia relazione" - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gianni Nencini Intervistata dal settimanale Chi alla vigilia della sua entrata al Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto non ha dubbi: "Chi si aspetta una rottura con Fede Rossi resterà deluso" Alla vigilia della sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto rassicura tutti sulla tenuta della sua relazione con Federico Rossi, del duo Benji & Fede: "Chi si aspetta una nostra rottura resterà deluso". Intervistata dal settimanale Chi, Paola Di Benedetto spiega i motivi che l'hanno spinta a partecipare al reality show di Canale 5: "Ho accettato il Gf Vip perché voglio che la gente conosca la vera Paola". Ma non solo, la giovane sembra determinata a non ripetere alcuni errori compiuti durante la sua precedente partecipazione ad un altro reality: "All’Isola mi sono infilata in una dinamica di coppia che non ripeterei". Paola Di Benedetto fa riferimento ... Leggi la notizia su ilgiornale

