Pago e Serena Enardu anche al Grande Fratello Vip | Signorini come Cupido (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip, lei vuole chiarire ma lui ricominciare… la decisione al pubblico come immaginavamo Pago è il protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip. Il cantante ha affermato di essere ancora innamorato di Serena Enardu e, quasi per magia, l’ex tronista si trova nascosta in attesa che l’ex compagno varchi … L'articolo Pago e Serena Enardu anche al Grande Fratello Vip Signorini come Cupido proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

GrandeFratello : Serena. Pago. Una lunga storia, importante, chiusa molto male a #TemptationIslandVIP. Una Porta Rossa. Gli ingred… - GrandeFratello : ?? Sarete voi da casa a decidere cosa succederà tra Serena e Pago: con un televoto aperto... Volete che Serena resti… - vitaindiretta : 'Pago tutto con i coupon' La storia di Serena ora a #LaVitaInDiretta al microfono di Luca Forlani -