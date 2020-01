Maurizio De Giovanni in città ospite dell’Accademia di Santa Sofia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –“La criminalità organizzata è una grande zavorra per questo Paese e lo Stato è molto spesso assente“. Il grande giallista napoletano Maurizio De Giovanni ha presentato questa sera a Benevento, nella Chiesa di Santa Sofia, il suo libro “Nozze per i bastardi di Pizzofalcone”. L’evento che ospitava l’autore che ha ideato la squadra della Polizia di Stato di un Commissariato immaginario nel cuore di Napoli, rientrava tra gli appuntamenti della rassegna “Santa Sofia in Santa Sofia”, patrocinata dall’ “Accademia di Santa Sofia” sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e in collaborazione con “Gli amici dell’Accademia” e la consulenza scientifica di Marcello Rotili. Dopo l’introduzione della presidente della rassegna, Maria Bonaguro, e della direttrice artistica Marcella Parziale, si è svolto il vero e proprio ... Leggi la notizia su anteprima24

WalterWhite1206 : via @Thrillercafe: Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone – Maurizio de Giovanni - WritersMag : Da @thrillercafe Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone – Maurizio de Giovanni - Astrea0375 : RT @Napoliflash24: Allo Spazio ZTL 'La Luna', spettacolo/cena con Maurizio De Giovanni, Marco Zurzolo, Marianita Carfora, Carlo Fimiani - h… -