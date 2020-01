Marche, brucia un’abitazione: morta una bambina di 7 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dramma a Servigliano, in provincia di Fermo: un incendio è esploso in un’abitazione, uccidendo una bambina di 7 anni. Risparmiate dal rogo, invece, la madre della piccola e la sorellina più piccola. Allertate dal fumo in casa A svegliarsi e chiamare i soccorsi, stanotte, è stata la madre che è stata svegliata dal fumo che stava completamente riempiendo la loro casa. Per prima cosa ha preso la figlia più piccola ed è uscita di casa e poi ha tentato di rientrare nell’abitazione per recuperare anche la primogenita. I soccorsi sono stati immediati: i vigili del fuoco sono arrivati da Amandola ma pur raggiungendo la bambina, non sono riusciti a salvarla. L'articolo Marche, brucia un’abitazione: morta una bambina di 7 anni proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

