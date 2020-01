Lobotka in bilico, il Napoli vira su Diego Demme del Lipsia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Diego Demme del Lipsia è il nuovo nome che spunta dai rumors di mercato per il centrocampo azzurro, è l’alternativa per le difficoltà riscontrate per arrivare a Lobotka. Come emerge da Sky, il centrocampista tedesco, con origini calabresi, sembrerebbe così il piano b allo slovacco del Celta Vigo, al momento ancora bloccato dalla società spagnola. Classe 1991, ha già giocato al San Paolo in occasione della sfida di Europa League degli azzurri proprio con la squadra che milita in Bundesliga. L'articolo Lobotka in bilico, il Napoli vira su Diego Demme del Lipsia proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Lobotka bilico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lobotka bilico