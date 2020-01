Libia, arrivano le prime truppe turche. Putin da Erdogan, Sarraj a Bruxelles. Di Maio è al Cairo: “Far rispettare l’embargo, stop armi” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dalle parole ai fatti: la Turchia ha inviato in Libia un primo contingente di 35 soldati a sostegno del governo di Fayez al-Sarraj. E’ il primo segno tangibile dell’egida sotto cui Ankara vuole mettere il Paese nordafricano dilaniato dalla guerra civile. Tangibile, seppur simbolico: i militari turchi avranno “un ruolo di coordinamento” a supporto di Tripoli – precisa il presidente Recep Tayyip Erdogan in una riunione con il suo partito – e “non combatteranno” e “anche i militari che verranno inviati in seguito non parteciperanno ai combattimenti”. Un’iniziativa partita “su richiesta del boverno di accordo nazionale libico”. I turchi insomma si occuperanno dell’addestramento delle truppe di Sarraj e sotto il profilo del coordinamento “sarà come in Siria“. Dal punto di vista diplomatico può ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

