Kovacevic, agguato a colpi di pistola davanti casa: ferito ad una gamba (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’ex attaccante di Juve e Lazio, Darko Kovacevic, è stato aggredito a colpi di pistola davanti la sua casa di Atene: ferito ad una gamba Attimi di puro terrore per l’ex attaccante di Juve e Lazio, Darko Kovacevic. Il serbo è stato vittima di un agguato a colpi di pistola davanti alla sua casa di Atene, appena uscito dalla sua residenza. Secondo La Gazzetta dello Sport il movente sarebbe ancora ignoto. Kovacevic è stato ferito ad una gamba, ma non verserebbe in gravi condizioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : Atene, agguato subito da Darko #Kovacevic: spari contro l'ex attaccante di #Juventus e #Lazio. Ferito ad una gamba,… - Gazzetta_it : Dalla Grecia: spari contro l'ex Juve Darko #Kovacevic - RaiNews : #Kovacevic, agguato fuori dalla sua abitazione -