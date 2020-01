Juan Darthés de Il Mondo di Patty accusato di aver violentato la collega Thelma Fardin (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un anno dopo le accuse di Thelma Fardin, Juan Darthés, protagonista de Il Mondi di Patty, è stato formalmente accusato di violenza sessuale dal tribunale del Nicaragua. Juan Darthés de Il Mondo di Patty, è stato incriminato ufficialmente dopo che Thelma Fardin, sua collega sullo schermo, lo aveva accusato di stupro. Un anno dopo la denuncia dell'attrice la procura nicaraguense ha formulato la sua accusa formale per violenza sessuale aggravata. Il Mondo di Patty è stata un successo internazionale, arrivata anche in Italia su Disney Channel. Il protagonista Juan Darthés è stato però accusato dalla collega Thelma Fardin di violenza sessuale. In questi giorni il tribunale del Nicaragua ha deciso di formalizzare le accuse contro l'attore. Nei msei passsati Juan Darthés si era trasferito nel suo paese ... Leggi la notizia su movieplayer

