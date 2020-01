Incidente stradale a Roma: bambina e due donne investite da un furgone (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Attimi di panico a Roma, dove nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio tre donne, tra cui una bambina e la madre in stato di gravidanza, sono state investite in un Incidente stradale lungo via Vicoforte in zona Casalotti. Stando a quanto riportato dagli organi di stampa, a causare l’Incidente potrebbe essere stato un malore che ha colpito il conducente 68enne del furgone, successivamente trasportato in ospedale assieme alle tre donne. Sul posto sono infatti immediatamente giunti gli uomini del 118, che oltre al conducente hanno soccorso una 67enne albanese e una 36enne moldava incinta assieme alla figlia di quattro anni. Leggi la notizia su notizie

IdeawebTV : Incidente stradale a Centallo: tre auto coinvolte - SiciliaTV : Incidente stradale questo pomeriggio sulla SS 122, la strada che da Favara giunge a Castrofilippo. Intorno alle 17e… - rep_parma : Incidente stradale mortale a Colorno [aggiornamento delle 19:38] -