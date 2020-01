Il Molo Rosso 2, Seconda Puntata: Passione tra Veronica ed Alejandra! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Molo Rosso 2, trama Seconda Puntata: Alejandra viene a conoscenza di due notizie sconvolgenti, mentre si divide tra l’amore di Veronica e quello di Conrado. La verità su Oscar sembra lontana… La prima stagione de Il Molo Rosso si era conclusa con una Passione sempre crescente tra Veronica ed Alejandra. Sebbene le due si sentano attratte anche da altre persone, il loro sentimento sembra non avere fine. I telespettatori avranno modo di accorgersi di questo soprattutto nella Seconda Puntata. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un passo indietro. Il Molo Rosso 2: dove eravamo rimasti Alejandra si sveglia nel letto di Veronica dopo aver passato la notte con lei. Dopo aver capito una volta per tutte che il loro sentimento va ben oltre l’amicizia, Alejandra decide di fare una confessione a Veronica sulla sua vita privata. Questa va su tutte le furie e caccia ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

