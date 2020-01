I ragazzi australiani che in auto salvano più koala che possono: il video (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Se ne contano sette nell’abitacolo, qualcuno sul sedile, qualcuno abbarbicato sul poggiatesta, in fondo all’auto una mamma con in braccio il suo cucciolo. Due cugini australiani, Micah (19 anni) e Caleb (18 anni) hanno preso l’auto e hanno iniziato una ronda alla ricerca di koala da salvare sulle strade e nei parchi di Kangaroo Island, l’isola del South Australia famosa per la sua fauna autoctona e anch’essa devastata dalle fiamme. https://www.youtube.com/watch?v=EpnKrlbgASk (foto e video: Alternative 666) Secondo i ragazzi circa il 60% di tutti i koala che hanno incontrato sull’isola erano già morti negli incendi. Si sente dire da uno dei due nel video: «Questo è il nostro piccolo salvataggio di koala. Sto cercando di raccoglierne quanti più vivi possibile». L’Università di Sydney stima che circa 500 milioni di animali siano stati uccisi dagli ... Leggi la notizia su vanityfair

