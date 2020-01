Gianluca Ginoble Instagram, petto nudo e shorts: «Un missile proprio, ci vuoi vedere morte?» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) 2.146 post, 588mila follower e 1.880 profili seguiti, questi i numeri dell’account Instagram di Gianluca Ginoble, giovane cantante e componente assieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto de Il Volo, gruppo famoso in tutto il mondo. Molti lo definiscono un po’ il “fighetto” del trio e non a torto: a ben guardare il profilo social del 24enne non si può negare che questi sia un bel ragazzo. Qualche ora fa Gianluca Ginoble ha postato uno scatto davvero audace che ha mandato in tilt le sue numerose ammiratrici su Instagram. «Un missile proprio, ci vuoi vedere morte?», Gianluca Ginoble eccitante: lo scatto in palestra è bollente Il cantante, originario di Roseto degli Abruzzi, ha pubblicato una foto che lo ritrae in tutto il suo splendore: addominali scolpiti, barba incolta e sguardo deciso. Un’immagine rubata in palestra: a quanto pare, infatti, al giovane ... Leggi la notizia su urbanpost

