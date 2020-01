Dramma nel calcio, hanno sparato ad un ex giocatore della Juventus: è in ospedale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Brutta notizia per il calcio internazionale: Darko Kovacevic è una vecchia conoscenza del campionato italiano, per tre stagioni ha giocato in Serie A, ha vestito le maglie della Juventus e della Lazio. Oggi l’ex attaccante serbo è stato vittima di un agguato, nella città di Atene. Ignoti si sono avvicinati alla sua abitazione e gli hanno sparato. Kovacevic non è in pericolo di vita, ma sembra sia stato ferito a una gamba. Le notizie che giungono dalla Grecia sono frammentarie. L’unica certezza è che l’ex attaccante di Juve e Lazio, che ora fa il dirigente, è finito in ospedale e pare sia stato ferito a una gamba, dopo essere stato vittima di un vero e proprio agguato. Il serbo nel pomeriggio di martedì è uscito dalla sua abitazione e subito ha visto qualcosa che non quadrava, ha capito che per lui ci sarebbero stati grossi problemi, così si è nascosto, ma i sicari sono stati precisi e ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

