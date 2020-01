Checco Zalone rifiutato da Bianca Guaccero: “Gli diedi il due di picche” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) C’è stato un tempo, ben lontano da quello attuale in cui hanno raggiunto l’apice della loro fama, in cui Checco Zalone e Bianca Guaccero si sono conosciuti. I due erano ancora degli adolescenti – frequentavano ancora le scuole superiori – eppure le loro strade si intersecarono, in maniera del tutto casuale. Fu proprio la conduttrice italiana, amatissimo volto di Detto Fatto, a raccontare il simpatico e curioso episodio in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. «Non potrei mai dimenticare, accadde tutto a metà degli anni Novanta», aveva dichiarato la donna, collocando temporalmente il suo incontro con l’attore. Il racconto di Bianca Guaccero Se oggi Checco Zalone, dopo aver sbancato il botteghino con il suo ultimo film Tolo Tolo, è uno dei personaggi più in voga del momento, all’epoca in cui incontrò Bianca Guaccero era poco più di un simpatico ragazzo adolescente. E che, colpito ... Leggi la notizia su velvetgossip

fattoquotidiano : Checco Zalone, La Russa: “Ha truffato con trailer sovranista ma suo film è una storiella noiosa. Boldrini ci metter… - marattin : Cosa c’entra Checco Zalone con il presidente della Commissione Bilancio della Camera? - GabrieleMuccino : #Tolotolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi… -