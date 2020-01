Basket, Olimpia Milano-Panathinaikos in tv e streaming: programma e orario Eurolega 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Olimpia Milano-Panathinaikos, sfida valevole per il diciottesimo turno di Eurolega, è in programma giovedì 9 Gennaio alle ore 20.45 al Forum d’Assago. Un match assolutamente da vincere per la squadra di Ettore Messina, in quello che è un vero e proprio scontro diretto contro una delle rivali nella corsa ai playoff. Comincia il girone di ritorno e all’andata l’Olimpia si impose ad Atene in volata grazie a due liberi di Riccardo Moraschini negli ultimi secondi. Milano è reduce dalla vittoria casalinga con lo Zenti, ma ha appena perso il derby con Cantù, mentre il Pana ha espugnato addirittura il campo del CSKA Mosca con un Nick Calathes eccezionale e si trova avanti in classifica rispetto a Milano di una vittoria. Olimpia Milano-Panathinaikos, sfida valevole per la diciottesima giornata dell’Eurolega 2019/2020, si giocherà giovedì 9 Gennaio alle ore 20.45. ... Leggi la notizia su oasport

Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega Basket 2020 : programma - orario - tv e streaming : Giovedì (9 gennaio) si svolgerà la sfida tra Olimpia Milano e Panathinaikos OPAP, match valido per la diciottesima giornata dell’ Eurolega 2019- 2020 di basket . Il programma della partita prevede un orario d’inizio alle 20.45 presso il Mediolanum Forum di Assago, che così ospita il secondo match consecutivo delle scarpette rosse dopo la vittoria di misura sullo Zenit San Pietroburgo. Quella contro lo Zenit, seppur sofferta, è stata una vittoria ...

Basket - la Virtus Bologna sbanca Trento e si laurea campione d’inverno - Olimpia Milano sconfitta in casa da Cantù : È un pomeriggio ricco di emozioni quello della Serie A 2019-2020. La Virtus Bologna sbanca Trento grazie a uno strepitoso Milos Teodosic e si laurea campione d’inverno , mentre l’ Olimpia Milano viene sconfitta al Forum nel derby lombardo contro Cantù . Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo nei due match. AX ARMANI EXCHANGE Milano – S.BERNARDO-CINELANDIA Cantù 83-89 (19-22, 17-26, 26-13, 21-28)Sorpresa al Mediolanum Forum dove ...

LIVE Olimpia Milano-Cantù 83-89 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : gli ospiti si aggiudicano uno spettacolare derby! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 18:52 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE , grazie per aver seguito OA Sport e buon proseguimento di serata. 18:50 Cantù sbanca il Forum per 83-89 grazie al 13/26 da oltre l’arco e ai 17 assist di squadra (contro i 7 dell’Armani). Dopo aver dominato la prima metà di gara, gli ospiti hanno subito il prevedibile ritorno di Milano ma nel finale hanno mantenuto i nervi saldi per portare a casa il ...

LIVE Olimpia Milano-Cantù 62-61 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : terzo quarto di marca biancorossa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA INIZIA L’ULTIMO quarto ! Rodriguez non va a segno e si chiude il terzo quarto . 26-13 il parziale del quarto in favore dei padroni di casa. 62-61 Young a segno da 3! Ribaltamento del lato di Wilson per la tripla piedi per terra del classe 1996. 62-58 Arresto di forza di Rodriguez che si appoggia al vetro per il suo 5° punto consecutivo. 60-58 No-look di Ragland per Hayes che segna da sotto. 60-56 ...

LIVE Olimpia Milano-Cantù 46-50 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : Scola riporta a contatto i suoi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 48-50 272 e nove punti nel quarto per lui. Indemoniato Scola che si prende il fallo di Wilson e dalla lunetta può riporta re i suoi a -2. 46-50 MICOV DA 3!!! Assist di Scola , 10-2 di parziale meneghino e timeout chiesto da Pancotto. 43-50 Settimo in fila di Scola !! Passo d’incrocio ancora contro Wilson che ci sta capendo poco in difesa sull’argentino. Clark in lunetta fa 0/2 dopo il fallo di ...

LIVE Olimpia Milano-Cantù 36-48 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : dominio brianzolo nei primi due quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17:45 Splendida prima metà di gioco degli ospiti che stanno tirando con il 58% da oltre l’arco (7/12). Ragland guida i suoi con 11 punti e 4 assist, ben coadiuvato da Young e Clark a quota 8. Il solo Micov si salva tra le fila milanesi con 13 punti e 4 falli subiti. Tra un quarto d’ora circa avrà inizio la ripresa. Non va a segno il tiro finale di Clark e termina il secondo quarto con gli ...

LIVE Olimpia Milano-Cantù 29-32 Serie A Basket 2020 in DIRETTA : i meneghini cercano di restare a contatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 0/2 per il classe 1990. Burnell travolge Biligha a rimbalzo, liberi per il nazionale italiano. 33-41 2/2 per l’argentino. 31-41 Infuocato Clark che tira in faccia a Cinciarini appoggiandosi alla tabella. La Torre dall’altra parte fa fallo su Scola che andrà in lunetta. 2 minuti e mezzo al termine del secondo quarto. 31-39 TRIPLA DI RAGLAND!! Massimo vantaggio ospite! 31-36 Moraschini si ...

LIVE Olimpia Milano-Cantù 19-22 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : ospiti avanti dopo un acceso primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA INIZIA IL SECONDO quarto ! 19-22 Tripla di La Torre su assist di Ragland! La risposta di Rodriguez non va e termina così il primo periodo. 19-19 Burnell segna in semi gancio dal post basso per la parità. 19-17 2/2 per il #00. 17-17 Altro cioccolatino dello spagnolo per il lungo ex Venezia che ringrazia e ne segna altri due da sotto. Burnell commette fallo e regala due liberi a Della Valle a un minuto dal ...

LIVE Olimpia Milano-Cantù - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : inizia il derby al Forum! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16:59 I QUINTETTI TITOLARI: MILANO: Sykes-Micov-Brooks-Scola-Gudaitis; CANTÙ: Ragland-Clark-Pecchia-Wilson-Hayes. 16:54 In corso la presentazione delle due squadre. Buon seguito di tifosi brianzoli presente al Forum. 16:50 Pochi minuti all’inizio del match, diretto da Massimiliano Filippini, Valerio Grigioni e Giacomo Dori. 16:45 Per effetto della vittoria nell’anticipo di mezzogiorno di ...

LIVE Olimpia Milano-Cantù - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : fa il suo esordio in campionato Keifer Sykes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16:50 Pochi minuti all’inizio del match, diretto da Massimiliano Filippini, Valerio Grigioni e Giacomo Dori. 16:45 Per effetto della vittoria nell’anticipo di mezzogiorno di Cremona contro Brindisi, Milano ha già la certezza di affrontare proprio la Vanoli nelle prossime Final Eight di Pesaro. Cantù, per ottenere un posto all’evento, dovrà vincere il derby e sperare in una Serie di ...

LIVE Olimpia Milano-Cantù - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : va in scena il derby lombardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA La presentazione della 17^ giornata di Serie A Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Pallacanestro Cantù, valido per la diciassettesima e ultima giornata del girone d’andata di Lega basket . Al Mediolanum Forum di Assago va in scena il derby lombardo , che vedrà sfidarsi la formazione di Ettore Messina, quarta in classifica, contro gli uomini di ...

LIVE Olimpia Milano-Cantù - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : va in scena il derby lombardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA La presentazione della 17^ giornata di Serie A Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Pallacanestro Cantù, valido per la diciassettesima e ultima giornata del girone d’andata di Lega basket . Al Mediolanum Forum di Assago va in scena il derby lombardo , che vedrà sfidarsi la formazione di Ettore Messina, quarta in classifica, contro gli uomini di coach Cesare ...

Classifica Eurolega Basket 2020 : Olimpia Milano in zona play-off dopo la vittoria sullo Zenit : Si è concluso il girone dell’ Eurolega 2020 , la massima competizione europea di basket . Si sono disputate le prime diciassette partite dell’infinito torneo continentale e siamo dunque arrivati al giro di boa di una manifestazione estenuante, logorante e appassionante visto l’elevato livello tecnico che garantisce ogni settimana. Le prime otto Classifica te della regular season si qualificheranno ai playoff, la fase a eliminazione ...

