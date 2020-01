Antonella Fiordelisi, rivelazioni inaspettate: la storia con Ignazio Moser e gli attacchi a due ex troniste (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Antonella Fiordelisi ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan e ha fatto delle rivelazioni molto interessanti. Antonella Fiordelisi rivela: ‘Sono stata con Ignazio Moser’ Antonella è un’ex tentatrice di Temptation Island. Forse molti di voi ricorderanno che nel programma targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia, lei si era avvicinata molto a Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella. Tuttavia, alcuni anni dopo, Antonella si è legata sentimentalmente a Francesco Chiofalo (che ha partecipato al programma nella sua stessa edizione). Antonella e Francesco hanno vissuto una storia d’amore di alcuni mesi e sul web non si è fatto altro che parlare di loro dal momento che sono emersi i tradimenti di lui. Adesso sono tornati insieme e stanno proseguendo la loro relazione. Tuttavia, recentemente Antonella ha avviato l’opzione delle domande su ... Leggi la notizia su kontrokultura

