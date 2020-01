Alex Belli: "Io e Delia Duran siamo pronti a diventare genitori" - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gianni Nencini Dalle pagine del settimanale Chi, Alex Belli rivela: "È il momento giusto, io e Delia Duran siamo pronti a diventare genitori" Dalle pagine del settimanale Chi, Alex Belli ha confessato la sua voglia di paternità: "Io e Delia Duran siamo pronti a diventare genitori". Dopo l'esperienza a Temptation Island Vip e una recente fuga romantica alle Seychelles, per Alex Belli e la sua compagna, la modella venezuelana Delia Duran, è tempo di grandi e importanti progetti. In una intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'attore ha confessato che è giunta l'ora di diventare papà: "È il momento giusto. Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori". Alex Belli e Delia Duran stanno insieme da poco tempo, ma l'uomo ... Leggi la notizia su ilgiornale

