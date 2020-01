Afragola, il bimbo autistico escluso dalla recita di Natale non è tornato a scuola (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non è tornato a scuola Andrea, il bambino di 7 anni, con sospetto autismo, che era stato escluso dalla recita di Natale in un istituto paritario di Afragola, nella provincia di Napoli. La madre del bambino ha dichiarato che sono state fatte promesse sulla situazione del figlio, e che la decisione di non mandarlo a scuola è legata al fatto che vengano mantenute. Leggi la notizia su napoli.fanpage

