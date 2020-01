Zingaretti assicura: "I decreti Salvini si cambiano a gennaio" (Di martedì 7 gennaio 2020) Il 2020 è iniziato da una manciata di giorni e l'esecutivo di Giuseppe Conte si prepara a tornare a lavoro a pieno ritmo. Tra i primi obiettivi, in parte anticipati anche nelle ultime settimane, ci saranno interventi sui decreti Sicurezza fortemente voluti dall'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini.A confermare che i due decreti verranno toccati dal nuovo esecutivo ci ha pensato il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, intervenuto questa sera a Otto e Mezzo su La7:I decreti Salvini si cambiano, come ha già annunciato la ministra dell'Interno Lamorgese, a gennaio. Forse si sarebbe potuto fare prima ma siamo entrati dentro il tunnel della legge di bilancio e non è stato possibile. Le Sardine contro i decreti Sicurezza: "Per colpa di Salvini multe salate a 21 famiglie senza stipendio" In base al decreto Sicurezza di ... Leggi la notizia su blogo

polisblogit : Zingaretti assicura: 'I decreti Salvini si cambiano a gennaio' -