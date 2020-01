Uomini e Donne Over, Gemma scatenata contro Juan: “sei un bluff! Ho le prove!” (Di martedì 7 gennaio 2020) Anno nuovo e nuovi colpi di scena al Trono Over di Uomini e Donne. E’ successo di tutto in questo primo appuntamento dell’anno, appena trasmesso su Canale 5. Protagonista indiscussa la nostra cara Gemma alle prese con la sua ultima conoscenza: il bello ma sfuggente Juan Luis. Trono Over: Gemma chiude con Juan Luis La dama torinese entra in studio agguerrita. Nelle ultime due settimane ha maturato un’importante decisione e così la espone: Dal 25 ottobre al 25 dicembre ho vissuto dentro un illusione. Non perdono a lui di avermi derubata di quello che era la mia ingenuità e la mia spontaneità e poi successivamente mi sono resa conto che lui ha approfittato della mia infatuazione per apprezzarmi sempre meno ed umiliarmi di settimana in settimana. Ho sentito insofferenza, indifferenza e molte cose che sono maturate in questa settimana in cui sono stata sola. Lui mi ha ... Leggi la notizia su trendit

matteosalvinimi : Il 26 gennaio in Emilia-Romagna voteranno donne e uomini, non uccellini o pesci, è questo il bello. A sinistra viv… - matteosalvinimi : Buongiorno e buona Epifania, Amici! Ieri mi avete regalato emozioni incredibili, e anche oggi sarò in terra d'Emili… - fattoquotidiano : Di questo passo, per azzerare le differenze di reddito tra donne e uomini bisognerà aspettare almeno un altro secol… -