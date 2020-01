Test psicologico: la rosa scelta svela come ami e che tipo di amante sei (Di martedì 7 gennaio 2020) Test psicologico: sei curioso di sapere che tipo di amante sei e come vivi l’amore quando sei davvero innamorato? Scegli una rosa e leggi la descrizione corrispondente La rosa è da sempre il simbolo dell’amore per antonomasia. Fiore delicato e forte allo stesso tempo, ha in sé la bellezza e la forza di questo sentimento che, … L'articolo Test psicologico: la rosa scelta svela come ami e che tipo di amante sei proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

witchm_ : RT @stableasatable: Sempre più convinta che ci vorrebbe un test psicologico periodico, obbligatorio, per chi fa l'insegnante: che sia asilo… - 80sobriens : RT @stableasatable: Sempre più convinta che ci vorrebbe un test psicologico periodico, obbligatorio, per chi fa l'insegnante: che sia asilo… - SonoNoemi : RT @stableasatable: Sempre più convinta che ci vorrebbe un test psicologico periodico, obbligatorio, per chi fa l'insegnante: che sia asilo… -