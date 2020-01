Sero di Samsung è una TV che può ruotare verticalmente in arrivo presto in occidente (Di martedì 7 gennaio 2020) Samsung ha annunciato che Sero, una TV 4K da 43 pollici in grado di passare dalla modalità orizzontale (impostazione predefinita) a una verticale, sta arrivando negli Stati Uniti e in altri mercati globali. Quindi sarete in grado di guardare storie di Instagram, video di TikTok, contenuti di Snapchat e registrazioni video della vostra fotocamera su uno schermo relativamente grande, senza barre laterali.Il Sero inizialmente ha debuttato in Corea, ma quest'anno arriverà negli Stati Uniti e in altre parti dell'occidente. Per realizzare il suo intelligente design rotante, Sero ha un supporto integrato non rimovibile che include un sistema di altoparlanti 4.1 da 60 watt all'interno. Questo supporto fornisce abbastanza spazio verticale per impedire al televisore di colpire il pavimento ogni volta che si gira in verticale.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #Sero: la TV di #Samsung che ruota verticalmente sta per arrivare in occidente. - ma72rio : Samsung lancia in Europa Sero, il tv che ruota verticalmente (per vedere i social) - MashableItalia : La TV diventa verticale per i social: al #CES di Las Vegas Samsung presenta The Sero -