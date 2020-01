Rita Pavone a Sanremo, è polemica: "È il Festival sovranista" - (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Dopo l'annuncio di Amadeus, su Twitter hanno iniziato a piovere critiche: "Rita Pavone è sovranista" Durante la puntata di ieri dei Soliti ignoti, Amadeus ha annunciato una nuova partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Si tratta di Rita Pavone, l'ultimo nome dei big in gara all'Ariston. Ma su Twitter si scatena una bufera di critiche e polemiche. Con le partecipazioni di Rita Pavone e Tosca, i big in gara salgono a 24. A darne notizia è stato il conduttore e direttore artistico che, nel corso del programma I soliti ignoti, ha annunciato gli ultimi due concorrenti del Festival di Sanremo 2020. Ma la notizia non è stata gradita dal popolo social, che su Twitter ha scatenato una serie di critiche. "Rita Pavone, Anastasio... mancano solo i Legnanesi, e potevamo fare il Festival della Lega", scrive un utente, riferendosi alle idee espresse in alcune ... Leggi la notizia su ilgiornale

frankiehinrgmc : Rita Pavone. Rita. Pavone. - IlContiAndrea : Quindi Tosca e Rita Pavone sono i due Big che si aggiungono ai 22 già annunciati #Sanremo2020 #IsolitiIgnoti - Raiofficialnews : ?#Sanremo2020: @BugattiCristian e @InArteMorgan – “Sincero” @albysing1997 – “Il sole a est” @Rita_Pavone_ – “Niente… -