Prescrizione | vertice di maggioranza | non c’è accordo | slitta al 9 gennaio

Prescrizione - slitta al 9 gennaio vertice maggioranza : slitta al 9 gennaio il vertice di maggioranza sulla giustizia e soprattutto sul nodo Prescrizione. E' quanto si apprende da fonti qualificate. L'incontro, atteso per domani, e' stato programmato per il 9 per ragioni legate all'agenda di palazzo Chigi.

Italia Viva all’attacco. Boschi : «Voteremo con Forza Italia sulla Prescrizione». Tra poco il vertice con Conte : Non c’è pace per il governo. Nella giornata in cui il Partito Democratico aveva scelto la strada della fermezza sul tema della riforma della prescrizione (con Delrio che era arrivato a minacciare la crisi di governo) e aveva incassato l’apertura di Di Maio, a rendere le acque agitate nell’esecutivo è Italia Viva. I fronti aperti sono due. Uno è quello della prescrizione su cui i renziani non sembrano disposti a scendere a ...

Salva Stati e Prescrizione - scontro Pd-M5s. Conte convoca per questa sera un vertice : Sale ancora la tensione tra Pd e M5s, lo scontro sul Mes e sulla prescrizione arriva a livelli di guardia e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte convoca per questa sera un vertice di maggioranza a palazzo Chigi. Per tutta la giornata democratici e 5 stelle si sono rimpallati critiche e ultimatum. Il leader M5s nega di avere intenzione di far cadere il governo, come riportato da alcuni giornali, ma avverte: "Non possiamo pensare di firmare ...

Giustizia - vertice fino a tarda sera : ancora una fumata nera nella maggioranza sulla Prescrizione : Ed ecco un'altra fumata nera sulla prescrizione. Escono sconsolati i protagonisti del governo giallorosso che si sono confrontati sulla riforma della Giustizia. Non c'è un accordo sul nodo dei nodi, la prescrizione, ma solo un piccolo passo in avanti: un via libera al processo civile che sarà all'ordine del giorno del prossimo consiglio dei ministri. E la prescrizione, la riforma del processo penale e del Csm? "Si continua ad ...

**Giustizia : domani vertice con Conte - su Prescrizione ‘anni luce’ tra M5S-Pd** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La verità è che siamo lontani, distanti anni luce”. Così una fonte di governo di primo piano fotografa all’Adnkronos lo stato dell’arte dei rapporti tra M5S e Pd sulla riforma della giustizia: il testo domani tornerà nuovamente al tavolo di Palazzo Chigi per un vertice che si preannuncia durissimo. L’incontro dovrebbe cominciare attorno alle 22 -al rientro del premier ...

Prescrizione - resta lo stallo tra Pd e M5s prima del vertice sulla giustizia. I dem : “Serve norma su limiti massimi durata dei processi” : Se tra M5s e Italia Viva non mancano le frizioni sul tema giustizia, dopo gli emendamenti provocatori sul carcere agli evasori dal gruppo renziano, resta pure lo stallo nel governo sul nodo Prescrizione, ancora irrisolto in attesa del prossimo vertice di maggioranza, previsto per martedì prossimo. Perché, se il ministro Bonafede ha già attaccato i renziani per non aver ancora presentato le sue proposte, anche in casa Pd non intendono retrocedere ...