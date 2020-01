Paola Barale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Paola Barale ha raccontato un po’ di sé durante la trasmissione La Confessione di Peter Gomez. Dalla fine del matrimonio con Gianni Sperti, ai dubbi sulle droghe, fino a Maria De Filippi. Gianni Sperti e il blitz dei carabinieri Sulla fine del suo matrimonio con Gianni Sperti si è molto vociferato: “Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità, come il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre“, ha spiegato. Nell’estate del 2001 ci fu un famoso blitz dei carabinieri nella casa presa in affitto all’Isola d’Elba da Paola Barale e al alcuni suoi amici: “Io non sono stata accusata di marijuana, io sono stata accusata di crack, che non ho mai visto in vita mia. Eroina, che non ho mai visto in vita mia“. E ancora: “Siccome dormivo con una mia amica, tra l’altro mia testimone di nozze sono stata accusata dai giornali di essere lesbica e di fare dei giochi erotici con tanto di oggetti di ... Leggi la notizia su thesocialpost

guccixfeels : Comunque era meglio con Paola Barale, a quiz - simona_premoli : Per 13 anni ho leccato la figa di Marina Berlusconi. Ho fatto orge lebiche con lei, Maria De Filippi, Paola Barale,… - zazoomblog : Paola Barale Svela Perché è Finita con Gianni Sperti! - #Paola #Barale #Svela #Perché #Finita -