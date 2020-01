Origin Big O è il PC da gioco che include al suo interno una PS4 Pro o una Xbox One S (Di martedì 7 gennaio 2020) Preferite giocare su PC o console? E perché non giocare su entrambi i sistemi?Al CES 2020 di Las Vegas, Origin PC, costruttore di sistemi personalizzati, ha presentato il suo Big O, un impianto di gioco che parte da $ 2,500 e che permetterà di scegliere se integrare una Xbox One S o una PlayStation 4 Pro nel case.Originariamente concepito come un PC da gioco con tutte e tre le console di attuale generazione integrate, Origin PC ha ridimensionato il suo concetto Originale di un computer Big O multisistema in qualcosa di molto più vendibile. Invece di tre console, i clienti possono scegliere tra una PlayStation 4 Pro o una Xbox One S. L'hardware della console è ospitato in uno chassis Corsair Crystal Series 280X personalizzato.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

