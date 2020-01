Omicidio Villa San Giovanni: spara ai fratelli con fucile da caccia (Di martedì 7 gennaio 2020) Un anziano di 75 anni, residente in provincia di Reggio Calabria, ha sparato contro i suoi fratelli imbracciando un fucile da caccia. I colpi esplosi dall’uomo ne hanno ucciso uno: si tratta di Giuseppe Bellantone, di 81 anni. Da quanto si apprende, inoltre, poco prima dell’Omicidio di Villa San Giovanni si era verificata una lite in famiglia. Probabilmente qualcosa ha scatenato l’ira del 75enne e lo ha portato a sparare. Le prime ipotesi riguardano possibili dissidi con il vicinato o questioni di confine. Il killer è stato fermato, mentre il fratello colpito è deceduto per le gravi ferite riportate. Omicidio Villa San Giovanni Antonio Bellantone, 75 anni, è il killer del fratello Giuseppe: sarebbe stato lui a sparare con il fucile da caccia contro l’81enne. L’Omicidio si è verificato a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, in località ... Leggi la notizia su notizie

