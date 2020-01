Mercato San Severino, vince un milione giocando un euro (Di martedì 7 gennaio 2020) MillionDay, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, si conferma un gioco di successo. La serata di venerdì 3 gennaio 2020 è stata infatti particolarmente fortunata per un giocatore di Mercato San Severino in provincia di Salerno che ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro.I numeri vincenti dell’estrazione sono stati: 1, 14, 19, 21 e 48.La vincita milionaria di Mercato San Severino è la 93esima dalla nascita del gioco e la prima del 2020. Fino ad oggi il MillionDay ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 228 milioni di euro, con 26.672 vincite da 1.000 euro. L'articolo Mercato San Severino, vince un milione giocando un euro proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

