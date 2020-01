LIVE Sinner-Ruusuvuori, Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: 3-6 1-2 (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In rete la risposta di rovescio del finlandese. 30-15 In corridoio l’accelerazione del finlandese. 15-15 Ace di Sinner, ma poi splendida accelerazione di dritto di Ruusuvuori. E dunque 2-2 in questo secondo set, Ruusuvuori continua ad essere in pieno controllo, mentre Sinner sembra non avere il feeling giusto con la palla. L’azzurrino al servizio. 40-0 Niente da fare, altro dritto in rete di Sinner che oggi non sembra esserci. 30-0 Errore a rete di Sinner, costretto a una giocata difficile dal finlandese. 15-0 Ace esterno del finlandese che continua a macinare punti. Comanda nello scambio Sinner e con il dritto si porta a casa il punto e va avanti 2-1 nel 2° set. Ruusuvuori andrà alla battuta. 40-30 Servizio al corpo di Sinner e palla del 2-1 nel 2° set per l’azzurrino. 30-30 Bene con il servizio Sinner: traiettoria ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sinner-Ruusuvuori Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia degli ottavi di finale - #Sinner-R… - OA_Sport : LIVE Sinner-Ruusuvuori, Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia degli ottavi di finale - zazoomblog : LIVE Sinner-Ruusuvuori Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia degli ottavi di finale - #Sinner-R… -