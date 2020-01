La Pupa e il Secchione, dichiarazione choc di una pupa: “io bullizzata dalla maestra” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le storie strappalacrime sono sicuramente un must per ogni programma televisivo che si rispetti. La prima, è quella raccontata da Martina Di Maria, pupa protagonista de La pupa e il Secchione. La bionda ragazza immagine, in coppia con il catanese maestro di scacchi Andrea Santagati, appare, sin dalle prime prove, molto insofferente nei confronti del suo compagno di gara. La ragazza, colta in un momento di sconforto racconta la triste storia del suo passato, che l’avrebbe portata ad essere quella che è oggi. Durante un acceso litigio tra la bella pupa e il suo Secchione, la ragazza decide di sfogarsi e accenna il perché della sua avversione nei confronti dello studio e della scuola in generale. La ragazza, con voce tremolante e in preda alle lacrime racconta: La maestra mi diceva che chi aveva il padre che non c’era più doveva stare negli ultimi banchi e mi ... Leggi la notizia su trendit

La Pupa e Il Secchione e Viceversa : i secchioni : Paolo Ruffini e i secchioni Sono sei i secchioni de La Pupa e il Secchione e Viceversa . Fonte del sapere, i ragazzi sono stati affiancati ad altrettante pupe. Il loro scopo è quello di dare alle affascinanti ragazze nozioni di cultura. Conosciamoli meglio. I secchioni Giovanni Boni (18 anni, di Reggio Emilia) Giovanni è un autentico nerd, grandissimo esperto di computer e tecnologie, ma questo non fa di lui un tipo serioso. Anzi, gli piace ...

La Pupa e Il Secchione e Viceversa : le pupe : Paolo Ruffini e le pupe Avvenenti, giovani e un po’ svampite. Sono le pupe , protagoniste de La Pupa e Il Secchione e Viceversa , attualmente in onda su Italia 1. Sono sei e, sebbene attorniate da secchioni, sono parse fin da subito a loro agio nel ruolo di seduttrici. Scopriamo meglio chi sono. Le pupe Angelica Preziosi (27 anni, di Roma) Fotomodella romana, Angelica, tanto nel nome quanto nei lineamenti, con i suoi occhi azzurri e i ...

La Pupa e il Secchione e viceversa - Stella Manente sulla frase di Hitler e i gay : “Me ne vergogno” : Nel corso della prima puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa , Stella Manente ha voluto esprimersi su quelle frasi offensive e di stampo neonazista, senza cercare in alcun modo scusanti: "So che è grave [...] Ho mostrato tutta la manifestazione dicendo brutte cose e mi vergogno per aver nominato Hitler ".Continua a leggere

La Pupa e il secchione - Paolo Ruffini furioso : “Ci metti in difficoltà” : Paolo Ruffini de La pupa e il secchione e viceversa perde la pazienza con Massa: “Non scherziamo” E’ da poco iniziata la prima puntata di questa terza edizione della pupa e il secchione 2020. E in questa occasione ad aver fatto molto parlare è stata la coppia composta dal secchione Massa e dalla pupa Marina Evangelista. Difatti il ragazzo, durante la prova di cultura generale, è stato sorpreso dal conduttore de La pupa e il ...

La Pupa e il Secchione 2020 - ecco le coppie : Dopo tanti anni di assenza, ritorna questa sera in onda su Italia Uno la terza edizione de La Pupa E Il Secchione 2020 . Il programma, vede protagoniste sei coppie , formate rispettivamente da una Pupa e un Secchione . Le coppie saranno guidate dalla conduzione di Paolo Ruffini, recentemente coinvolto in alcune polemiche per un presunto tradimento nei confronti di Diana Del Bufalo. La gara, che condurrà i fortunati vincitori ad un montepremi ...

Stella Manente/ Invocò Hitler contro i gay : 'Me ne vergogno' - La Pupa e il Secchione - : C'è anche Stella Manente nel cast de La Pupa e il Secchione . Dichiara: 'Quando ho invocato Hitler contro i gay? Me ne vergogno!'

La Pupa e il Secchione 2020/ Diretta - concorrenti : Mazzoni resta incastrato : La Pupa e il Secchione 2020 : concorrenti e cast. Diretta prima puntata 7 gennaio e anticipazioni. Ospiti Alessandro Cecchi Paone e Valeria Marini.

La Pupa e il secchione e viceversa – Prima puntata di martedì 7 gennaio 2020. : Nel 2006 era La pupa e il secchione , seguito dal ritorno nel 2010 ed ora a dieci anni di distanza ecco La pupa e il secchione e viceversa . Il palinsesto di Prima serata di Italia 1 torna ad animarsi, ormai acceso solo nelle due serate con Le Iene. Lo fa con la terza edizione del […] L'articolo La pupa e il secchione e viceversa – Prima puntata di martedì 7 gennaio 2020. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

La Pupa e il Secchione 2020 - ecco le coppie : : Dopo tanti anni di assenza, ritorna questa sera in onda su Italia Uno la terza edizione de La Pupa E Il Secchione 2020 . Il programma, vede protagoniste sei coppie , formate rispettivamente da una Pupa e un Secchione . Le coppie saranno guidate dalla conduzione di Paolo Ruffini, recentemente coinvolto in alcune polemiche per un presunto tradimento nei confronti di Diana Del Bufalo. La gara, che condurrà i fortunati vincitori ad un montepremi ...

La Pupa e il Secchione e Viceversa : la diretta della prima puntata : [live_placement] La Pupa e il Secchione e Viceversa è un reality show condotto da Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani, in onda su Italia 1, ogni martedì in prima serata.prosegui la letturaLa Pupa e il Secchione e Viceversa : la diretta della prima puntata pubblicato su TVBlog.it 07 gennaio 2020 22:10.

Giovanni Boni - chi è : storia dello studente de “La Pupa e il secchione” : Giovanni Boni è uno studente , concorrente della nuova edizione de La pupa e il secchione (e viceversa). Scopriamo la sua storia . La nuova edizione de La pupa e il secchione (e viceversa) è alle porte. Il programma, originariamente concepito da Enrico Papi e Federica Panicucci, sta tornando dopo quindici anni in una nuova e irriverente […] L'articolo Giovanni Boni , chi è: storia dello studente de “La pupa e il secchione” è ...

Vittorio Sgarbi escluso da “La Pupa e il Secchione e viceversa” : ‘Censurato per la par condicio’ : Con un comunicato pubblicato a poche ore dalla prima puntata del programma di Italia 1, Vittorio Sgarbi annuncia la sua esclusione dal programma, per il quale aveva già registrato alcuni spezzoni. Il critico d'arte grida alla censura spiegando il perché dell'esclusione: "La mia colpa? Essere candidato alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna".Continua a leggere

La Pupa e il secchione 2020 : tra i concorrenti un ex tronista : La pupa e il secchione e viceversa: dopo aver annunciato a Verissimo i secchioni, sono stati rivelati sul Corriere le secchione e i pupi. Tra loro c’è una vecchia conoscenza dei telespettatori di Uomini e donne. Andiamo con ordine. Il 22 dicembre, nel salotto pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, è stata mandata in onda una clip con i sei secchioni. Ricordiamoli. Ci saranno: il ricercatore medico Raffaello Mazzoni, il ...

La Pupa e il Secchione e Viceversa : la prima puntata in diretta : [live_placement] La Pupa e il Secchione e Viceversa è un reality show condotto da Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani, in onda su Italia 1, ogni martedì in prima serata.prosegui la letturaLa Pupa e il Secchione e Viceversa : la prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 07 gennaio 2020 21:10.

La Pupa e il Secchione e Viceversa - Vittorio Sgarbi non sarà ospite : "Censurato da Mediaset" : Vittorio Sgarbi non sarà presente nella prima puntata, già registrata, de La Pupa e il Secchione e Viceversa, il reality show condotto da Paolo Ruffini che tornerà su Italia 1 a dieci anni di distanza dall'ultima edizione andata in onda.Tramite un comunicato pubblicato dalla pagina Facebook dell'ufficio stampa del critico d'arte, Vittorio Sgarbi ha lamentato addirittura una forma di censura da parte di Mediaset che avrebbe deciso di non farlo ...

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Italia1 #LaPupaEIlsecchioneEViceversa Conduce @_PaoloRuffini - ddonttouchmee : RT @eliscrivecose: A me nel 2020 la Pupa e il Secchione fa un po’ angoscia, lo stereotipo vecchio di 130 anni del brutto secchione e del be… - parolecrociatee : RT @pupapeligrosa: Gay people be like: la pupa e il secchione non lo guardo perché c'è Stella Manente mica perché è fortemente denigrante p… -