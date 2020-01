La macchina del tempo si può costruire: ne è convinto questo astrofisico (Di martedì 7 gennaio 2020) La macchina del tempo si può costruire davvero? A quanto pare la risposta è sì e ne è convinto questo astrofisico americano. L’uomo che crede nella macchina del tempo L’uomo ha sempre sognato di viaggiare nel tempo, attraversando le barriere temporali per poter rivivere epoche passate, scoprire come saranno quelle future e incontrare personaggi di spessore. Secondo alcuni, però, non si tratta solo di un sogno, ma di qualcosa di fattibile. Ne è convinto, ad esempio, Ron Mallett, un astrofisico di 74 anni che ha trascorso la sua intera vita a cercare il modo di viaggio nel tempo. Professore all’università del Connecticut, Ron Mallett ha dedicato la carriera ai buchi neri e alla relatività generale. Lo scienziato sa che non ce la farà mai a vederne una realizzata e funzionante, ma è sicuro che i suoi studi a proposito siano vincenti. Come costruire una macchina del ... Leggi la notizia su velvetgossip

sav_e_1410 : @stanzaselvaggia Ma sai che sei proprio in gamba!!! La statistica dice che è possibile. Ma facendo un calcolo la pr… - GiulianoCalzoni : @articoloUnoMDP @Corriere @monicaguerzoni @robersperanza Mi sembra di essere in un film: 'La macchina del tempo' tr… - RosselladiKira : (2018) ...un modo abbastanza intelligente per mantenere la macchina del profitto di Big Pharma: convincere le perso… -