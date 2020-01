La Chiesa in "rosso": dimezzate le offerte dei fedeli (Di martedì 7 gennaio 2020) Valentina Dardari In un decennio le offerte si sono dimezzate, così come gli offerenti. Proprio adesso che siamo noi a dover mantenere i sacerdoti La Chiesa cattolica non sta forse passando un ottimo momento e i fedeli tendono sempre più ad abbandonarla. Molti quelli che alla domanda "Sei credente?" ti rispondono: “Sì, ma non credo nella Chiesa e nei preti”. Forse questa risposta si deve agli scandali che hanno investito il clero, o e dei troppi soldi che girano e non si sa esattamente dove finiscano. Come spiega il portale Cinquantamila, esiste un sito internet della Cei, chiamato Insieme ai sacerdoti, che è stato realizzato dal Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica e dove si raccolgono le offerte che possono servire a “garantire una dignitosa sussistenza” al clero. Nel sito viene inoltre spiegato che dovremmo essere noi a mantenere gli ... Leggi la notizia su ilgiornale

