Istat: pressione fisco cala dello 0,1%

Nel terzo trimestre dell'anno appena trascorso, lafiscale risulta pari al 40,3% rispetto al Pil, in calo0,1% rispetto al terzo trimestre 2018. E' quanto fa sapere l'. Rispetto al trimestre precedente sono in aumento0,3% il reddito disponibile delle famiglie e0,4% i consumi.Conseguentemente la propensione al risparmio ha fatto registrare una contrazione pari allo 0,1% ed è scesa all'8,9%. In crescita anche il potere d'acquisto delle famiglie: +0,3% rispetto al trimestre precedente.(Di martedì 7 gennaio 2020)