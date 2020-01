Inter-Cagliari, Coppa Italia 2020: quando si gioca, data, orario, tv e programma (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo la sosta invernale, ad accompagnare la ripresa del campionato ci sarà anche la Coppa Italia 2020, che entrerà nel vivo con gli ottavi di finale. Tra i match più Interessanti proposti dal calendario c’è sicuramente Inter-Cagliari, in programma per martedì 14 gennaio alle ore 20.45. Ricordiamo che la formula del torneo prevede che l’accesso ai quarti di finale sia stabilito in gara unica, per cui in caso di parità al 90′ si procederà con tempi supplementari ed, eventualmente, calci di rigore. L’Inter di Antonio Conte è in lotta con Juventus e Lazio per la vetta della classifica di Serie A: la prova di forza di ieri sera sul campo del Napoli rinvigorisce ancor di più le speranze di scudetto dei nerazzurri. Al contempo, la Coppa Italia può costituire un traguardo affascinante, dal momento che manca al Biscione dal lontano 2011. Il Cagliari di Rolando Maran non è ... Leggi la notizia su oasport

goal : ???? Today's Serie A games (kick off times in GMT): 11:30 | Bologna vs Fiorentina 14:00 | Juventus vs Cagliari 14:00… - forumJuventus : Sarri post #JuveCagliari: 'La miglior partita per continuità. Se guardo #NapoliInter? No, porto a spasso il cane'… - Eurosport_IT : INTER, SENTI RONALDO ?? Il portoghese senza peli sulla lingua dopo la tripletta al Cagliari ?? ??… -