Giovedì in Cassazione le firme dei senatori per il referendum sul taglio dei parlamentari (Di martedì 7 gennaio 2020) A breve arriverà alla Corte di Cassazione la richiesta di referendum sul taglio dei parlamentari. Secondo quanto scrive Repubblica, saranno depositate sul tavolo dell’ufficio centrale per il referendum le firme di un gruppo di senatori. Sono almeno 64 - il numero minimo necessario perché da Palazzo Madama possa arrivare una richiesta di referendum confermativo su una riforma costituzionale - e presenteranno le loro firme, secondo Repubblica, giovedì mattina.Se il referendum non dovesse andare in porto, con la riforma fortemente voluta dal Movimento 5 stelle il numero dei membri della Camera dei deputati sarà ridotto da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200. Leggi la notizia su huffingtonpost

