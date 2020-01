Genoa, Sandro dopo la rescissione: «Non capisco il loro comportamento» (Di martedì 7 gennaio 2020) Genoa, Sandro dopo la rescissione col club: «Non so perché sia siano comportati così, è stato tutto molto strano» Da pochi giorni Sandro non è più un giocatore del Genoa. Il club rossoblù ha ufficialmente rescisso il contratto al giocatore che, in merito, ha parlato ai microfoni dell’emittente brasiliana Globoesporte: «Volevano che me ne andassi, ma non ne valeva la pena perché avevo altri due anni di contratto e quindi gli dissi che non sarei andato via. Nel frattempo, però, sono passati i giocatori e mi è stata detta sempre la stessa cosa, cioè che non avrei giocato, e quindi alla fine abbiamo concordato la rescissione. Non so perché il Genoa si sia comportato così nei miei confronti, è stato tutto molto strano». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

ItaSportPress : Sandro dopo la rescissione: 'Il Genoa? Non capisco perché si sia comportato così, è stato tutto molto strano...' -… - TuttoMercatoWeb : Sandro dopo la rescissione: 'Genoa, perché ti sei comportato così?' - buoncalcio : #Sandro: “Al #Genoa mi hanno detto che non avrei più giocato” -