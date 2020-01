Gazzetta: la Roma vuole Mertens che è ai ferri corti col Napoli (Di martedì 7 gennaio 2020) Dries Mertens è certamente l’uomo mercato di questa sessione di riparazione per il Napoli. Secondo quanto si legge sui giornali infatti l’attaccante belga avrebbe più di qualche ammiratore pronto a bussare alla porta del Napoli per averlo. Tra questi anche la Roma di Fonseca, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che ha davanti a sé un gennaio ricco di novità e sfide importanti, prima fra tutte il cambio di proprietà che potrebbe garantire nuova vita ai giallorossi. A Fonseca davanti piacerebbe avere Mertens, che con il Napoli è sempre ai ferri corti (ed in scadenza). Ma il belga vorrebbe un triennale a 4 milioni di euro l’anno, più bonus vari (sparsi tra lui e l’agente). Insomma, un’operazione difficilissima ed eventualmente da mettere in piedi per giugno e non per gennaio Le difficoltà tra Mertens e il Napoli sul tema del rinnovo appaiono quantomeno chiare, ma ... Leggi la notizia su ilnapolista

