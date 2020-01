Garanzini: se una squadra non riesce a sistemarla Ancelotti, perché dovrebbe riuscirci Gattuso? (Di martedì 7 gennaio 2020) Se una squadra non riesce a sistemarla Ancelotti, perché dovrebbe riuscirci Gattuso? La sfida tra Napoli e Inter chiude la prima giornata calcistica del 2020 e conferma Inter e Juve al comando a pari punti. Un risultato che non sorprende più date le evidenze di campo della due formazioni che continuano a macinare penti e prestazioni grazie anche a campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Lukaku che anche ieri si sono messi in mostra con una tripletta e una doppietta. Di tutt’altro calibro invece l’esordio del Napoli che soccombe alla formazione di Conte. Gigi Garanzini sulle pagine de La Stampa solleva un dubbio che si fa strada dopo l’ennesima disastrosa sconfitta al San Paolo se una squadra non riesce a rappattumarla Ancelotti perché dovrebbe riuscirci Gattuso? L’Inter di Conte infatti si è imposta con una doppietta di Lukaku e un gol di Lautaro che sono ... Leggi la notizia su ilnapolista

Garanzini : Ancelotti non ha fatto una gran figura nella sceneggiata del ritiro napoletano : “Il 2019 calcistico è stato – anche e forse soprattutto – l’anno degli allenatori”. Lo scrive Gigi Garanzini su La Stampa, passando in rassegna, in ordine alfabetico, le avventure e le disavventure dei principali allenatori della Serie A. Tra questi, Ancelotti e Sarri. Di Ancelotti scrive che dopo l’addio alla panchina del Napoli non ci ha messo molto a trovare un’altra squadra da allenare “Per la gran rabbia ...

Garanzini : difficile ovunque gestire una crisi simile. A Napoli è impossibile : La fotografia che fa del Napoli Gigi Garanzini su La Stampa è quella di una squadra “ben oltre l’orlo della crisi di nervi” che sbatte contro il Genoa “giocando la partita più inconcludente delle ultime stagioni”. Il punto che porta a casa è frutto solo del fatto che gli avversari non ci credono fino in fondo. L’unica vera palla gol è infatti quella salvata da Koulibaly sulla linea di porta, un miracolo. Una crisi ...

Ciccio64685163 : RT @napolista: Garanzini: se una squadra non riesce a sistemarla #Ancelotti , perché dovrebbe riuscirci #Gattuso? - ilNapolista https://t.c… - napolista : Garanzini: se una squadra non riesce a sistemarla #Ancelotti , perché dovrebbe riuscirci #Gattuso? - ilNapolista -