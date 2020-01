CES 2020: Intel, Dell e Lenovo hanno mostrato notebook innovativi con display doppio o pieghevole (Di martedì 7 gennaio 2020) I notebook si sono evoluti molto nei decenni, ma ultimamente sono rimasti abbastanza simili a sè stessi, come del resto accaduto agli smartphone. Dopo le forti innovazioni dei primi anni infatti, i dispositivi sono diventati più leggeri e compatti e in grado di offrire maggior capacità di calcolo in poco spazio, ma sono rimasti sostanzialmente identici. Il mercato però, si sa, necessita di continue innovazioni e al CES 2020 che ha appena aperto i battenti a Las Vegas se ne sono finalmente viste. Parliamo infatti di alcuni concept e prototipi mostrati da importanti aziende come Intel, Dell e Lenovo e accomunati dal fatto di aver perso la tastiera fisica in favore di un secondo display o addirittura di uno schermo flessibile e pieghevole. Partiamo dal concept di Intel, l’Horseshoe Bend PC. Si tratta di un prototipo assai interessante, dotato di un display flessibile come quelli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

